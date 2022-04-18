Полянский заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной

Представители ООН выступают с предложением организовать встречу дипломатов России и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов, но пока она невозможна, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В настоящее время он не видит перспектив каких-либо договоренностей между Москвой и Киевом, отметил дипломат в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации, — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что в ООН хорошо знают обо всех инициативах, связанных с открытием гуманитарных коридоров. Соответственно, они знают и о том, что коридоры не открываются по вине Киева. Однако последнее обстоятельство в ООН стараются «заретушировать».

Не очень понятно, в чем может заключаться трёхстороннее сотрудничество в такой ситуации без стремления со стороны Украины в гуманитарных вопросах, — заключил Полянский.

Ранее стало известно, что ООН может организовать встречу России с Украиной для решения гуманитарных вопросов, заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, стороны могли бы обсудить проблемы безопасности гуманитарных коридоров, приоритетов и даже перемирия