Полянский прокомментировал угрозы США выдворить из страны российского посла

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «более чем абсурдными» угрозы США выдворить из Вашингтона посла России Анатолия Антонова из-за проблем с визами у охранников главы американского диппредставительства в Москве. Он уточнил, что ООН не участвует в переговорах по двусторонним проблемам с визами, пишет РИА Новости.

Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными, — сказал Полянский.

Ранее в Госдепартаменте США заявили российским дипломатам, что посол России Анатолий Антонов будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Комментируя текущую ситуацию, Антонов отметил, что в Штатах «делают всё, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране. По его словам, генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке не могут полноценно работать, поскольку там нет дипломатов и сотрудников. Также Антонов подчеркнул, что повлиять на ситуацию с дипсобственностью пока никак не удалось. Никаких подвижек не заметно и в отношении выдачи виз и развития отношений между государствами.