Полянский приветствовал усилия Парижа включить Киев в диалог с ДНР и ЛНР

Москва будет рада, если Франции удастся убедить официальный Киев вступить в диалог с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом заявил в интервью радио Sputnik первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Франция как член «нормандской» группы несет особую ответственность за поведение наших украинских соседей. Так что если у Франции есть определенные инструменты, чтобы повлиять на них и убедить их в том, что им следует вступить в диалог с их собственными гражданами на востоке, это будет очень хороший сценарий, — сказал дипломат.

Полянский также добавил, что в случае, еси франуузские коллеги сумеют «повлиять на умы украинского истеблишмента» и убедить их в необходимости соблюдать минские соглашения и не открывать огонь по мирным жителям Донбасса, «это можно будет только приветствовать».

Ситуация в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. На операцию якобы отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля.