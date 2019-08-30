Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал отказ Польши пригласить российскую сторону на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Мы, действительно, хотели и хотим поделиться со всеми своими чувствами в связи с этим трагическим днём, хотим сказать, как отчётливо мы помним те события и как сильно желаем не допустить повторения такого в будущем. Но нас лишили такой возможности в этот раз. Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но мы были весьма озадачены этим, — цитирует зампостпреда РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что власти Польши не смогли организовать «всемирно значимого события». Так сенатор прокомментировал отмену визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. Пушков считает, что американский лидер нашёл повод, чтобы не ехать на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Член Совфеда также назвал грубым просчётом Варшавы отсутствие президента России Владимира Путина.