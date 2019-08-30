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Члены городской избирательной комиссии будут вынуждены вручную вычёркивать фамилию Владимира Бортко из бюллетеней в Санкт-Петербурге. Это произойдёт в случае снятия данного кандидата с выборов губернатора.

Если бы это был комплекс электронной обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), там можно было бы «отключить» фамилию, но действовать при этом предельно аккуратно. Чуть криво — и он читать не будет,...