Полянский не исключил готовящихся провокаций в Донбассе со стороны Запада

Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во вторжении на Украину, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В то же время дипломат выразил надежду, что у Запада «хватит благоразумия» не реализовывать подобный сценарий.

Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории, — сказал Полянский.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин заявил, что Украина ведёт подготовку к войне на границе с Донбассом. По его словам, здесь сконцентрированы Вооружённые силы Украины, наращивается контингент натовcких советников и инcтрукторов, а также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов.

Он добавил, что по данным СВР, готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе, которые будут «задокументированы» так же, как в своё время фальшивки «белых касок» в Сирии. При этом он подчеркнул, что обвинения в адрес России в агрессивных планах в отношении Украины огульны и никаких планов «вторжения» не было и нет, тогда как Киев «активно подталкивают» к военной авантюре.