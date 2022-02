Полянский назвал пропагандой сообщения о готовности к вторжению на Украину

Шедевром американской пропагандистской войны назвал сообщения в прессе о 70% готовности России к вторжению на Украину первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также отметил, что никаких доказательств якобы готовящегося вторжения не приводится, но сомнения в реальности происходящего подвергаются жёсткой критике. Об этом он написал в своём Twitter.

Еще один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств. А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом, — написал Полянский.

Публикации о почти полной готовности России к вторжению на Украину и предполагаемых жертвах появились в The New York Times, The Washington Post и Reuters. Авторы считают, что в этой войне могут погибнуть до 85 тысяч человек. При этом большую часть жертв — от 20 тысяч до 50 тысяч человек — составят мирные жители. Потери России они оценили в 3–10 тысяч военнослужащих.

Ранее Дмитрий Полянский назвал безумством и паникёрством рассуждения стран Запада о том, за сколько дней может пасть Киев в ходе гипотетического российского вторжения.