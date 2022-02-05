Полянский назвал безумством рассуждения Запада о захвате Киева

Безумством и паникёрством являются рассуждения стран Запада о том, за сколько дней может пасть Киев в ходе гипотетического российского вторжения. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя публикации западной прессы соответствующего содержания.

Безумие и паникерство продолжаются. <...> Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тысячам жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли. <...> Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев, — написал Полянский в своём Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники из американской администрации сообщило, что российские войска в случае необходимости могут войти в Киев «за пару дней». При этом общее число жертв в результате конфликта неназванные чиновники оценили в 85 тысяч человек. В это число входят как военные потери, так и жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что миллионы беженцев начнут искать укрытия в странах Европы.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника сообщило, что отдельные подразделения Вооружённых сил России находятся на финальной стадии готовности к возможному началу боевых действий против Киева.