Полянский: будущее моратория на развёртывание РСМД зависит от Запада

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российский мораторий на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности остаётся в силе. Его будущее зависит от того, каких масштабов достигнет наращивание сил у западных рубежей России, а также от объёмов оружия, поставляемых властям Киева, отметил он на комиссии ООН по разоружению, сообщает РИА Новости.

Его (моратория. — NEWS.ru) дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас, — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что обсуждение темы о перезаключении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности нежизнеспособно. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы.