Польский посол прибыл в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/bd8258d0-a40f-11eb-a5fe-96000091f725_660.jpg Кшиштоф Краевский Фото: gov.pl

Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский в пятницу, 23 апреля, прибыл в российское Министерство иностранных дел. Его вызвали в ведомство после того, как Варшава объявила о своём решении выслать трёх российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Краевский проследовал в здание МИД РФ без комментариев.

Как ранее рассказали во внешнеполитическом ведомстве, Россия ответит на действия Варшавы. Москва вышлет из страны пять польских дипломатов. Варшава признала персонами нон грата трёх сотрудников российского посольства. Такое решение объяснили тем, что дипломаты якобы нарушали условия дипломатического статуса и проводили мероприятия в ущерб Польше.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов, заявил, что Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы.

До этого МИД Польши вызывал посла России. Официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров не назвал журналистам причины вызова, но пояснил, что одним из поводов стала ситуация у восточных границ Украины.