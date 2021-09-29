Польский политолог получил по лицу в прямом эфире после слов о Донбассе

Конфликт между польским политологом Якубом Корейба и ураинским адвокатом Татьяной Монтян произошёл в прямом эфире «Первого канала».

Участники одного из общественного-политических ток-шоу обсуждали тему Донбасса. Политолог начал перебивать других выступающих, в результате чего адвокату показалось, что поляк насмехается над пострадавшими в ходе конфликта гражданами.

Можно, я подойду, дам ему по физиономии? — поинтересовалась Монтян у ведущих программы.

Бурная дискуссия продолжилась, после которой Корейба вышел из-за своей трибуны и направился к оппонентам со словам «Давайте помиримся». В ответ на это украинка подошла к нему и ударила по лицу. Всё это время ведущие пытались успокоить участников дискуссии.

Ранее украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян назвала нелепым предложение украинского продюсера и шоумена Игоря Кондратюка ввести в стране полный запрет на российских артистов. Её также изумило, что он молчал столько лет и только сейчас вдруг заговорил об этом.