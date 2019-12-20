https://static.news.ru/photo/0cac5f6e-2315-11ea-a0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Варшава может отказаться от покупки американских истребителей F-35. Как считают в Министерстве национальной обороны Польши, российские МиГи имеют куда больше перспектив. Там отметили, что американская сторона предлагала ряд мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту своих машин, однако в Польше решили, что F-35 не отвечают их требованиям.

МиГ-29 хороши на дежурствах. А Су-22 — для выполнения манёвров, — цитирует «Царьград» заявление ведомства.

При этом польские генералы уточнили, что в настоящее время у Польши есть три полноценные эскадрильи плюс два МиГ-29 и один Су-22.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может обратиться к Москве за альтернативой американским истребителям F-35, если получит отказ в поставках от Вашингтона, писал NEWS.ru.