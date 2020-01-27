https://static.news.ru/photo/c9f1a062-40f1-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schafer via imago-images.de/Global Look Press

Президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашение принять участие в посвящённых памяти жертв холокоста мероприятиях, которые состоятся в Польше.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия будет представлена на уровне посла, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин считает холокост одной из самых трагических и мрачных страниц мировой истории. Об этом он сообщил в приветствии участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», проведение которого приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста.