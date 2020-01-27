Президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашение принять участие в посвящённых памяти жертв холокоста мероприятиях, которые состоятся в Польше.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия будет представлена на уровне посла,
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин считает холокост одной из самых трагических и мрачных страниц мировой истории. Об этом он сообщил в приветствии участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», проведение которого приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста.
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