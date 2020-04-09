Польша назвала Россию главной угрозой для безопасности страны

Действия России на внешнеполитической арене являются главной угрозой для Польши. Такого мнения придерживаются авторы новой Стратегии национальной безопасности — 2020.
Многие положения документа были сформулированы до пандемии коронавируса и сейчас утратили актуальность,
Пока информации о планах внести изменения в Стратегию нет.
Агентство напомнило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать пугать мир «российской угрозой». Вместо этого он предложил перейти к диалогу о сохранении безопасности Европы.
Некоторое время спустя, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз перестать пользоваться мемами о якобы имеющей место российской угрозе по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.
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