Польша назвала Россию главной угрозой для безопасности страны

https://static.news.ru/photo/bbb99e08-7a55-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dawid Tatarkiewicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действия России на внешнеполитической арене являются главной угрозой для Польши. Такого мнения придерживаются авторы новой Стратегии национальной безопасности — 2020.

Многие положения документа были сформулированы до пандемии коронавируса и сейчас утратили актуальность, отмечает ТАСС со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita. Изначально планировалось, что Стратегия будет представлена главой государства Анджеем Дудой до очередных президентских выборов, назначенных на 10 мая.

Пока информации о планах внести изменения в Стратегию нет.

Агентство напомнило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать пугать мир «российской угрозой». Вместо этого он предложил перейти к диалогу о сохранении безопасности Европы.

Некоторое время спустя, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз перестать пользоваться мемами о якобы имеющей место российской угрозе по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.