Польша надеется на помощь других стран в поимке смоленских диспетчеров

https://static.news.ru/photo/e06da9c8-f8ff-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Власти Польши надеются, что надеются, что к преследованию российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе 2010 года присоединятся третьи страны. Об этом заявил генеральный прокурор, министр юстиции Збигнев Зебро. Речь идёт о крушении самолёта с первыми лицами польского государства на борту.

Сегодня следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту в день ЧП. Если суд решит арестовать россиян, то они будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

Будет выдан ордер на розыск. Прокуроры будут пользоваться всеми юридическими инструментами. Можно надеяться на то, что если такой гражданин России пересечёт границу и попадет в страну, которая уважает основы международного права, то прокуратура (Польши) найдёт возможность, чтобы предъявить обвинения такому подозреваемому, — сказал Зебро.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Расследованием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России было установлено, что все системы самолёта до столкновения с землёй работали нормально, из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чём экипаж рейса 101 был извещён. В окончательном отчёте расследования МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолёта и психологическое давление на него.

Польская прокуратура не отрицает вины экипажа, однако она также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Польские следователи установили, что в день крушения в аэропорту не работала радиолокационная система посадки, из-за чего диспетчеры не видели, где находится борт и передавали пилотам ложную информацию и давали команды о снижении и заходе на посадку.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Польшу прекратить спектакль и травлю российских диспетчеров по делу десятилетней давности. Она заявила, что Российская Федерация, согласно конституции страны, не может выдавать своих граждан. Также Захарова напомнила, что власти Польши в 2011 году согласились с выводами МАК о причинах катастрофы, писал NEWS.ru.