Польша и Швеция высылают российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/ed1b00b8-6a28-11eb-913c-96000091f725_660.jpg Анн Линде Фото: AnnLinde/twitter.com

Власти Швеции и Польши высылают российских дипломатов в рамках ответных мер.

Как заявил в Twitter польский МИД, персоной нон грата объявлен один из работающих в республике российских дипломатов.

В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани, — говорится в заявлении ведомства.

W odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez @mfa_russia polskiej dyplomatki, #MSZ podjÄÅo dzisiaj zgodnie z zasadÄ wzajemnoÅci i w koordynacji z i decyzjÄ o uznaniu za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego w Poznaniu. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) February 8, 2021

Также в качестве ответной меры шведский МИД объявил, что высылает из страны дипломата РФ. Как сообщила глава МИД Анн Линде в Twitter, это «чёткий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности».

Накануне МИД РФ попросил покинуть РФ сотрудников представительств Польши, ФРГ и Швеции за их участие в несанкционированных протестных шествиях 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они работали в генконсульствах Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и в посольстве Германии в Москве.

Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, высылка из РФ трёх европейских дипломатов стала следствием действий ряда иностранных дипмиссий в РФ на фоне незаконных акций. По его словам, власти РФ не собираются это терпеть.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками, писал NEWS.ru.