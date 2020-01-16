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Глава РФ Владимир Путин начал встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию страны. Мероприятие проходит в резиденции лидера в Ново-Огарево.

По словам президента, цель поправок к Основному закону — повысить роль гражданского общества и политический партий, пишет РИА Новости. Он добавил, что Россия, сохраняя статус президентской республики, будет более открытой,...