Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх допустил оговорку, предложив назначить Михаила Мишустина на пост председателя Госдумы. Его высказывание вызвало громкий смех депутатов, которые собрались для процедуры утверждения главы ФНС главой кабмина.
Прошу поддержать президента РФ и дать согласие для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной Думы, — цитирует его «Московский комсомолец».
Заметив оговорку, Минх поспешил исправиться.
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.
Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин призвал незамедлительно подготовить все нормативные акты для реализации послания президента РФ Владимира Путина. По его словам, майские указы лидера обязательны для исполнения.