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Обнародованная информация о пытках в отношении фигурантов дела «Сети» не проверялась по линии Кремля. Данное действие не является прерогативой администрации президента. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не имеет возможности проверять сведения о пытках. Это не функция администрации президента, — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова. 10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили...