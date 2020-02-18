Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Половинки начальником управления развития приоритетных территорий правительства РФ. Это новая структура в составе кабмина.
Документ о назначении Владислава Половинки опубликован на
Курировать новую структуру будет вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что собирается продолжить поездки по стране. От своих заместителей он попросил составить собственные графики выездов в проблемные регионы. Он добавил, что поездки помогут контролировать исполнение национальных проектов. Акцент необходимо делать на субъектах, в которых наблюдается непростая социально-экономическая ситуация. Премьер также дал задание для таких территорий подготовить программы развития, писал NEWS.ru.
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