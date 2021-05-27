«Полный бред»: Дерипаска ответил на сообщения о переходе в Кремль

Вячеслав Оглоблин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину в мае снизился с 34% до 33%. В то же время аналогичный показатель для оппозиционера Алексея Навального стал меньше на 2 п.п. — с 4% до 2%. Это следует из опроса «Левада-центра» (признан российскими влатями «иноагентом»), результаты которого размещены на сайте организации.

Также сократилось доверие граждан к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (с 12% до 10%), бывшему кандидату на пост президента Павлу Грудинину (с 2% до 1%) и депутату Саратовской областной думы от...