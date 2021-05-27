«Полный бред»: Дерипаска ответил на сообщения о переходе в Кремль

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал сообщения о том, что он займёт должность уполномоченного по правам предпринимателей после ухода с этого поста Бориса Титова. Он назвал эту информацию «полным бредом», передаёт Ura.ru.
25 мая уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в 2022 году планирует уйти в отставку. Он уточнил, что не намерен занимать свою должность более двух пятилетних сроков. Вторая пятилетка истекает в следующем году. Титов подчеркнул, что это должно стать правилом для всех уполномоченных по правам предпринимателей.