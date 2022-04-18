Полная биография Владимира Жириновского

В истории России, её политическом укладе огромную роль сыграл Владимир Вольфович Жириновский. Вся его биография тесно связана с жизнью страны. Несмотря на трудное детство без отца, он смог стать известным деятелем. Жириновский неоднократно участвовал в президентских выборах, являлся лидером ЛДПР. NEWS.ru расскажет о том, как ему удалось добиться таких высот, и о конце земного пути.

Владимир Жириновский: биография и личная жизнь

Он появился на свет 25 апреля 1946 года в столице Казахстана, куда из-за военных событий и последующих репрессий переехал его отец. Вольф Исаакович Эйдельштейн был еврейской национальности, мать, Александра Павловна Макарова, — русской. Будущий политик не был знаком с отцом: вскоре после заключения брака тот эмигрировал в Польшу, а затем уехал в Израиль. Там он и прожил до самой смерти. В своей биографии Владимир Жириновский писал, что относит себя к русским.

Детство его не было обеспеченным. После смерти первого мужа и короткого второго брака Александра Павловна осталась одна. Кроме Владимира у неё было ещё пять детей. По воспоминаниям Владимира Жириновского, они часто голодали, воровали фрукты в садах. Жила семья в коммунальной квартире, где было много таких же бедняков. Постоянные ссоры соседей, изношенная одежда и чувство, что ничем не можешь помочь родным.

Личная жизнь Владимира Жириновского ok.ru

Возможно, именно эти факты в биографии Жириновского сыграли решающую роль в его жизни. Он изо всех сил старался хорошо учиться и выбраться из нищеты. После школы он хотел стать военным. Затем выбрал историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ. В школе давали слабые знания английского, на последние деньги он нанял репетитора и подготовился к экзамену. В МГУ его приняли. В 23 года он окончил вуз с отличием.

Но его тяга к знаниям была огромной. Одного высшего образования было мало. И параллельно он учился ещё в Университете марксизма-ленинизма. Возможно, уже тогда по его работоспособности и дальновидности можно было предсказать будущую блестящую карьеру.

В биографии Владимира Жириновского в возрасте 23 лет случилось событие, которое чуть не испортило его дальнейшую жизнь. Во время стажировки в Турции он близко общался с местными рабочими и подарил одному из них значок «Советскому цирку — 50 лет». В то время это было серьёзное нарушение, его восприняли как агитацию коммунизма. О чём, конечно, будущий политик и подумать не мог. Ему грозило 15 лет тюрьмы, но ситуацию удалось разрешить без обращения в суд.

После стажировки его отправили служить в армию. Он получил звание офицера и два года работал в штабе военного округа в Тбилиси. После увольнения решил учиться дальше и поступил на юрфак МГУ, где с 1972 по 1977 год получал новую профессию. Окончил вуз с красным дипломом.

Жириновский Скриншот с видео/LDPRru/youtube.com

Затем он работал по специальности в Инюрколлегии Минюста до 1983 года. Это была престижная и высокооплачиваемая должность. Отдел занимался ведением заграничных наследственных дел. После его пригласили в издательство «Мир», будущий политик семь лет был начальником юротдела. Хотя обязанности и не были напрямую связаны с его образованием: он переводил книги на русский, общался с зарубежными авторами.

На личную жизнь Жириновского и его биографию очень повлияла эта работа. Он общался с инакомыслящими писателями, знакомился с зарубежным укладом жизни. Тогда он всерьёз задумался о существующем строе и решил заняться политикой.

Он стал выступать на встречах, посвящённых обсуждению ситуации в стране, и быстро прославился в качестве эмоционального и убедительного оратора.

В 1989 году он решил организовать собственное объединение. Свои взгляды в выразил в названии — Либерально-демократическая партия СССР. А через два года официально занёс её в Минюст. Его карьера пошла в гору. Этому способствовали не только связи и знакомства, но и его ум, начитанность, искреннее желание помочь людям.

Изучая биографию Жириновского сегодня, нельзя не отметить ещё несколько важных моментов. Он удивительно тонко чувствовал настроение народа и в своих лозунгах всегда это умело использовал. Мог выступить за или против какого-то закона, а также обещал дать то, чего очень недоставало людям.

Жириновский Владимир Вольфович Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэтому нет ничего удивительного, что с 1991 по 2018 год он шесть раз претендовал на должность главы государства. Результаты были разными. В первый раз он занял третье место по количеству голосов, затем несколько раз пятое и третье. По словам коллег, он планировал участвовать и в будущих выборах, так как считал, что много может сделать для России.

Состояние здоровья Жириновского не дало реализовать его планы. В начале февраля он заболел ковидом, и его положили в больницу. На состояние повлиял и возраст, и усталость от работы. У него наступил септический шок и было поражено 50% лёгких.

6 апреля он скончался. Прощание прошло через два дня на Новодевичьем кладбище.

На церемонии был глава государства, а также близкие люди и коллеги. Так как покойный был военным, в последний путь его проводили пушечным залпом.

Жириновский: главные новости

14 апреля на Новодевичьем кладбище прошли поминки по Владимиру Жириновскому.

Всего на последнее прощание пришли около сотни человек: его родные и знакомые. Среди них такие известные политики, как спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Возложили цветы на могилу и члены ЛДПР.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизненный путь Жириновского и его биография связаны с бывшей женой Галиной Лебедевой. Всего они были знакомы больше 50 лет, прожили в браке около семи из них. Затем продолжали поддерживать отношения, в том числе и из-за общего сына. Несмотря на это, вдова так и не появилась ни на похоронах, ни на поминках.

Но сын пришёл сказать прощальные слова на могиле Владимира Вольфовича, хотя между ним и отцом был конфликт, о котором мало известно. Предполагают лишь, что он произошёл из-за смены позиций отдельных политиков в ЛДПР. Напомним, что старший сын покойного Игорь Лебедев был главой данной организации, но из-за разногласий покинул свой пост. Также на поминках Жириновского присутствовали и его внебрачные дети: Анастасия Петрова и Олег Эйдельштейн.

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