Полковник рассказал, от чего зависят дальнейшие действия силовиков РФ

Есть основания полагать, что первые ракетные удары РФ по Украине оказались эффективными и ударили по складам вооружения и боеприпасов, заявил полковник запаса Михаил Ходаренок. По его словам, дальнейшие действия российских силовиков на Украине зависят от данных разведки, пишет ИА SM-News.



Всё сейчас зависит от данных разведки, насколько эффективными окажутся они. Есть достаточное основание предполагать, что они оказались эффективными, судя по ударам по складам вооружения и боеприпасов, — заверил Ходаренок.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что до начала российской спецоперации в Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) воевали только с ополчением Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, встретившись с армией России, украинские силовики поймут, что им «нечем воевать».