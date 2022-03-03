Полковник объяснил, зачем киевскую телевышку вывели из строя

Российские военные вывели из строя телебашню в Киеве, так как она использовалась в качестве оружия в информационной войне против России, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он назвал объект «органичной частью» Вооружённых сил Украины, с помощью которой Киев распространял лживую информацию для воздействия на население, пишет «360».

Это органичная часть ВСУ, и не закрыть ей рот было нельзя, потому что мы имеем дело с идеологическим оружием, с таким прицелом [был нанесен удар] на эту вышку. <...> Надо заставить замолчать не только пушки врага, но надо и заткнуть ему рот, — высказался Баранец.

Решение о проведении спецоперации на Украине принял президент России Владимир Путин. 24 февраля он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию».

Ранее Минобороны России анонсировало удары высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию. Ведомство также призвало жителей, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.