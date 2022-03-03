Полковник обозначил требования Минобороны к армии РФ на Украине

Минобороны требует от российских военнослужащих на Украине не производить выстрелов в сторону социальных объектов и жилых зданий, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. При этом он посетовал на то, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) специально «прижимаются» своей техникой к стенам больниц и детских садов, пишет «360».

Мы, конечно, не можем не говорить о том, что Вооруженные силы Украины действуют в этих населенных пунктах таким образом, когда их тяжелая бронетехника прижимается к детским садам, больницам. Это характерная черта [работы ВСУ], — высказался Баранец.

При этом он обратил особое внимание на «фашистский» метод обороны украинских солдат. По словам Баранца, при отступлении ВСУ пытаются сравнять с землёй населённые пункты, в которых сами недавно проживали.

Ранее Баранец заявил, что российские военные вывели из строя телебашню в Киеве, так как она использовалась в качестве оружия в информационной войне против России. Он назвал объект «органичной частью» Вооружённых сил Украины, с помощью которой Киев распространял лживую информацию для воздействия на население.