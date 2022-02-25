Полковник МВД назвал возможную дату завершения операции в Донбассе

Россия нанесла ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, военные действия Москвы спасают жизни жителей ЛНР и ДНР, заявил полковник МВД в отставке Виктор Андреев. Он считает, что через 3-4 дня операция будет завершена, пишут «Народные Новости».

Удары по военной инфраструктуре наносились, чтобы парализовать пункты управления, склады вооружений. Мы войска не вводим, а только наносим точечные удары по военным объектам, которые имеются в больших городах: Киев, Одесса, Харьков. Это правильно. Наступательные бои ведут только силы ЛДНР в пределах своей земли. Мы признали эти области в пределах образования республик. Всё это спасёт жизни. Буквально три-четыре дня, и все мероприятия военного характера будут закончены, — уточнил Андреев.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Ранее сенатор Крыма Сергей Цеков предсказал полную демилитаризацию Украины. По его словам, Москва «пойдёт до победного».