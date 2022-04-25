Полковник Кнутов описал суть второй фазы спецоперации на Украине

Во второй фазе спецоперации на Украине основной упор делается на тактику, окружение и уничтожение боевых единиц противника, заявил полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, сейчас интенсивность военных действий снизилась, но она всё равно «в 10 раз больше», чем до начала второй фазы, пишет «Радио 1».

Вторая фаза идёт согласно плану, довольно успешно. В задачах, поставленных Генштабом, нет каких-то колоссальных штурмов и прорывов. В основном упор делается на тактику, когда нужно откусывать кусок, окружать, уничтожать и двигаться дальше, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что боевые действия идут практически по всему фронту. По его словам, российские войска из Харьковской области соединились с группой, расположившейся под Донецком, в то время как отдельные группы военных РФ предпринимают попытки окружить Марьинку и Авдеевку. Рассуждая о потерях Украины, Кнутов заявил о «снарядном голоде»: по его мнению, украинским гаубицам скоро будет не из чего стрелять.

Ранее Кнутов заявил, что на заводе «Азовсталь» находится примерно 2,5 тысячи украинских солдат, поэтому на зачистку данной территории уйдёт как минимум одна неделя. По его мнению, армия РФ будет использовать дальнюю авиацию и крупнокалиберную артиллерию для достижения поставленной цели.