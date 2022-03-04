Полковник ФСБ усомнился в том, что Зеленский покинул Украину

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» ФСБ, полковник в отставке Сергей Гончаров в комментарии для NEWS.ru усомнился в словах председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину и находится в Польше.

Я бы не стал так подтверждать информацию Володина, потому что он часто стал выступать с такими мыслями, которые не всегда подтверждаются. Притом на сегодняшний момент то, что творится возле Киева и Мариуполя, не является для Зеленского критической точкой, при которой он захочет или сможет покинуть страну для того, чтобы не сохранять своё реноме. Я думаю, что он это прекрасно понимае0,т и на сегодняшний момент мне кажется, что это ранее заявление, — отметил спикер.

По его словам, если украинские депутаты не могут попасть к президенту, то это не значит, что его нет на территории Украины. Он считает, что переговоры двух делегаций пока идут в том ключе, который должен устраивать Зеленского.

Если кто-то из депутатов не может попасть к Зеленскому, это не значит, что его нет в стране. Есть такие депутаты, которые Зеленскому не нужны, поэтому это не показатель. Я пока не могу согласиться с тем, что он покинул страну. Думаю, что для него пока рановато покидать страну, потому что на сегодняшний момент те переговоры, которые ведутся, — для него это ещё более-менее способ оставаться у власти. Как только переговоры приведут к тому результату, который требует Россия, то все понимают, что Зеленский уже не президент Украины, — заявил Гончаров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий стартовал 3 марта в Белоруссии, в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.