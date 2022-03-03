Полковник Баранец назвал три причины начала военной операции на Украине

Россия начала спецоперацию в Донбассе из-за заявлений Зеленского о пересмотре неядерного статуса Украины, отказа Запада от переговоров по безопасности и готовности Вооружённых сил Украины начать атаку на Донецкую и Луганскую народные республики, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. При этом он заверил, что план операции был явно подготовлен заранее, пишет KP.RU.

Таких причин было три. Подготовка Вооружённых сил Украины к атаке на ДНР и ЛНР. Заявление Зеленского о пересмотре неядерного статуса Украины. И отказ Запада договариваться с Россией о гарантиях безопасности и отказе Украине в приеме в НАТО, — пояснил Баранец.

По его словам, при подготовке операции в первую очередь было необходимо выяснить, где находятся стратегически важные военные объекты НАТО и ВСУ на Украине, чтобы нанести по ним первый удар. Баранец также добавил, что на Украине воюют только российские офицеры и солдаты-контрактники.

Ранее Баранец заявил, что российские военные вывели из строя телебашню в Киеве, так как она использовалась в качестве оружия в информационной войне против России. Он назвал объект «органичной частью» Вооружённых сил Украины, с помощью которой Киев распространял лживую информацию для воздействия на население.