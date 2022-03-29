Полковник Баранец назвал «самую яркую» черту спецоперации на Украине

Наиболее отличительной чертой российской операции на Украине является то, что армия РФ «тащит» с собой гуманитарные «караваны» с хлебом и водой для местного населения, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. При этом он подчеркнул, что сроки операции опережают график, пишет ИА SM-News.

Самая яркая черта спецоперации — в одной руке русский солдат держит автомат, а в другой — буханку хлеба. Назовите мне другую такую армию, которая тащила бы с собой огромные гуманитарные караваны с хлебом и водой, — заверил Баранец.

Он также сослался на мнение «высоколобых» западных специалистов, которые считают, что российская спецоперация на Украине проходит достаточно быстро. Баранец напомнил о словах одного из таких экспертов, который заявил, что РФ за месяц взяла под свой контроль территорию Украины, по площади равную Великобритании.

Ранее Баранец заявил, что Россия будет против миротворцев на Украине, так как они помешают спецоперации. Он объяснил, что вход в страну миротворцев, как предложила Польша, не даст завершить демилитаризацию.