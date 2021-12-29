Политтехнолог заявил, что империю в России восстановить невозможно
Политтехнолог Павловский: империю в России восстановить невозможно
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:13, 30 декабря 2021
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Российская империя была рациональным государством, но подобную систему правления уже не восстановить в России, заявил политтехнолог Глеб Павловский. По его мнению, политика РФ на постсоветском пространстве последних лет не делает её империей, приводит его слова Lenta.ru.
У нас была только одна империя — Российская, империя Петра и Екатерины, империя Просвещения, империя культуртрегерства, которая расширялась, точно зная, что ей нужно и какие земли она хочет присоединить. Это была очень рациональная империя. И её уже не восстановить, — сказал Павловский.
Он напомнил, что в 1992 году возникло понятие «ближнего зарубежья», которое ошибочно привязывало Россию к другим обломкам старого государства.
Мы реимпортировали к себе проблемы соседних стран, тогда ещё тоже только начинавших свой путь государственного строительства, и пытались их решать, что было крайне глупо, — резюмировал политтехнолог.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России нет «имперских амбиций» и планов «возродить СССР». Она отметила, что лидеры страны в конце 1980-х годов не смогли перешагнуть через собственные амбиции и принять ряд решений, которые сохранили бы страну. Матвиенко подчеркнула, что Россия хочет жить в мире, согласии, любви и дружбе с соседями, братьями всех союзных государств. Однако она добавила, что распад СССР можно было предотвратить, для этого были все возможности, но лидеры того времени оказались не готовы к решению такого масштаба задач.