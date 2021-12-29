Политтехнолог заявил, что империю в России восстановить невозможно

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Политтехнолог Дмитрий Фетисов заявил, что ряду российских губернаторов в наступающем году грозит отставка. В уходящем году резонансной была только отставка пензенского губернатора, остальные — из-за возраста или окончания срока полномочий, пишут «Известия».

Эксперт перечислил тех, кому, по его мнению, потенциально грозит отставка. Если говорить про «красную зону», то это орловский губернатор Андрей Клычков. Сюда же можно отнести Артура Парфенчикова (Карелия), но не...