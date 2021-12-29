Политтехнолог назвал губернаторов, которым грозит отставка в 2022 году

Политтехнолог Дмитрий Фетисов заявил, что ряду российских губернаторов в наступающем году грозит отставка. В уходящем году резонансной была только отставка пензенского губернатора, остальные — из-за возраста или окончания срока полномочий, пишут «Известия».

Эксперт перечислил тех, кому, по его мнению, потенциально грозит отставка.

Если говорить про «красную зону», то это орловский губернатор Андрей Клычков. Сюда же можно отнести Артура Парфенчикова (Карелия), но не из-за претензий со стороны центра, а потому что он сам дал понять, что не хочет переизбираться на новый срок. Владимир Уйба (Коми) очень хорошо начал, но потом стал регулярным фигурантом скандалов. Мурманский губернатор [Андрей] Чибис не смог выстроить систему политического управления. Сюда можно отнести и [Валерия] Радаева (Саратовская область), — назвал кандидатов на вылет Фетисов.

В этом списке, отметил политтехнолог, до недавнего времени находился и глава Хакасии Валентин Коновалов, но у федерального центра сейчас к нему меньше претензий.

Политолог Максим Жаров уточнил, что все критерии оценки губернаторов хорошо известны. К основным относятся показатели социально-экономического положения региона: занятость, бедность, безработица. Но не выдерживают этих параметров две трети глав субъектов.

К тому же сейчас федеральный центр следит за темпами вакцинации регионов. И пока нет никаких прямых или косвенных признаков, свидетельствующих о скорой отставке губернаторов.

Ранее конституционный комитет Совета Федерации одобрил законопроект, предполагающий обнуление губернаторских сроков, что позволит главам регионов России баллотироваться более чем на два срока. Также там закрепляется наименование должности высшего должностного лица региона как «глава».