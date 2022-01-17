Политсоветники «нормандской четверки» могут встретиться в ближайшие недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Встреча может состояться после в конце января – начале февраля. Место проведения встречи пока не утверждено.

На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются, - отметил собеседник издания.

Ранее о предстоящей в скором времени встрече представителей «нормандской четвёрки» сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, ФРГ также старается активизировать «нормандский формат» и очень рада, что вскоре переговорщики всех четырёх стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года поcле госпереворота на Украине, когда часть районов Донецкой и Луганской областей страны отказались подчиняться новым властям и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части государства линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обcуждается на уровне «нормандской четвёрки», куда входят Украина, Россия, Франция и Германия. Противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхcторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации.