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Преподаватель факультета госуправления МГУ Павел Тарусин и политолог Владимир Корнилов согласились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что после победы консерваторов на досрочных парламентских выборах шансы на Brexit значительно увеличились.

Позиции Бориса Джонсона сильно укрепились, британское общество дало ему мандат доверия, чтобы он проводил независимый курс. Видимо, страна всё-таки найдёт путь, чтобы урегулировать разногласия с ЕС, и, вполне возможно, Brexit состоится, — сказал в эфире радио Sputnik Тарусин.

Владимир Корнилов выразил ещё большую уверенность, что Brexit теперь наверняка случится, хотя он и вспомнил обещание Джонсона «сдохнуть в канаве», если Британия не выйдет из ЕС до 31 октября.

Теперь Brexit должен быть неизбежным, поскольку тори победили на обещании «Brexit любой ценой в следующем году», — считает Корнилов.

Как писал NEWS.ru, Борис Джонсон заявил, что победа консерваторов на выборах ясно даёт понять, что британцы выступают за Brexit и необходимо лишь завершить этот процесс. Комментируя победу его партии на досрочных парламентских выборах, прошедших 12 декабря, Джонсон также сообщил, что результаты голосования положили конец «жалким угрозам о втором референдуме» по вопросу Brexit. Он пообещал завершить Brexit до 31 января 2020 года.