Политологи раскрыли, чем врио главы Пензенской области приглянулся Путину

https://static.news.ru/photo/98f0fa1c-8e7a-11eb-b2f0-96000091f725_660.jpg Олег Мельниченко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Политологи назвали преимущества врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которыми он мог заслужить доверие Путина. Это участие нового главы региона во втором потоке «школы губернаторов» — программе подготовки кадров управленческого резерва.

К тому же, считают эксперты, у Мельниченко большой опыт работы с федеральным центром и тесные связи с регионом. На него возлагают улучшение ситуации в области. Назначение специалисты называют вполне логичным.

Мельниченко — выходец из «школы губернаторов». Это означает, что он хорошо умеет взаимодействовать с федеральными ведомствами и планировать работу территории и по развитию, и по бюджетированию. Возможно, в регионе ещё улучшится коммуникация с жителями, что немаловажно в текущем моменте, — приводит мнение руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна URA.RU.

Пензенская область для Мельниченко далеко не чужая: новый глава региона был заместителем полпреда в ПФО, куда входит область.

Он хорошо представляет ситуацию в регионе. И при этом у него есть опыт управленца верхнего уровня. Он понимает задачи изнутри. Последние годы он был сенатором от Пензенской области, к региону имеет прямое отношение, — считает руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин провёл переговоры в видеоформате с Олегом Мельниченко, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Он предупредил его об ответственности на новой должности.