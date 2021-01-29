Политологи предрекли провал митинга в поддержку Навального в Тюмени

https://static.news.ru/photo/18465da8-637d-11eb-a044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Тюмени скорее всего не состоится. Тюменцы не проявят к мероприятию интерес из-за неминуемого наказания за провокации и падения интереса к самой акции.

Причин падения, считает тюменский политолог Андрей Шуклин, несколько. Это гарантированная деанонимизация, так как силовики научились определять, кто в толпе является провокатором. В Москве и Петербурге таких задерживали после митинга, на следующий и в последующие дни, приводит мнение эксперта URA.RU.

Во-вторых, у людей угасает интерес к самой идее проведения несогласованной акции. Погода тут ни при чем: 31 января будет тепло, но ожидать какой-то массовости этого мероприятия не стоит. Акция провалится, — уверен Шуклин.

Другой тюменский политолог Аркадий Либерман считает, что количество участников акции в поддержку Навального не изменится в сравнении с прошлым митингом. Но и резкого увеличения числа людей ждать не стоит, даже несмотря на то, что 23 января на улице было минус 35 градусов мороза, а 31 января обещают минус 8.

Но я не думаю, что участников также будет намного меньше. Насколько спокойно пройдет акция, во многом зависит от силовиков. Во время прошлой акции они вели себя деликатно и элегантно. Да, задержания были. Но ведь и в толпе люди не молчали, — заметил Либерман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что незаконные и несанкционированные митинги начались в поддержку Навального на Дальнем Востоке. Полиция уже задержала троих участников акции.