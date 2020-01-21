https://static.news.ru/photo/41487594-3c30-11ea-996c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявившему о возможности Киева вернуть Донбасс силовым путём заместителю секретаря СНБО Украины Сергею Кривоносу следует взять свою семью, министров, депутатов, их детей и в этой компании пойти на передовую. Так высказывание Кривоноса в разговоре с российскими журналистами прокомментировал украинский политик, народный депутат V-VII созывов Владимир Олейник.

Он отметил, что за время конфликта уже шесть раз шли разговоры о мобилизации. И украинские силовики, объявлявшие о таком методе возвращения территорий Киеву, всегда прятали своих детей в других государствах. В том числе, в России.

Таких людей, сказал Олейник, надо лечить. В разговорах с ними бесполезно приводить какие-либо аргументы. Олейник подчеркнул, что на Украине «сформировалась идиократия — идиоты правят страной».

Также по поводу заявления Кривоноса высказался политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Он назвал силовой способ возвращения Донбасса «самоубийственным».

Есть надежда, что это не «генеральная линия» Киева на сегодня, а частное мнение Кривоноса. Но понятно, что такие мнения есть в украинском политикуме, и часть его настроена на военное решение проблем Донбасса. Хотя любой мало-мальски ответственный человек ‒ я имею в виду, прежде всего, президента Зеленского ‒ должен понимать, что это для Киева самоубийственный путь, — приводит слова Форманчука Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности Украины перейти к силовому возвращению контроля над Донбассом.

По мнению Бердичевского, Кривонос доказал отсутствие у Киева договороспособности и миролюбия, а также сравнил Украину с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая на территории Российской Федерации), назвав планы по возвращению Донбасса «планами по зачистке и геноциду».