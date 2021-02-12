Политологи описали возможные сценарии выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/01e1614c-6f1d-11eb-9e94-96000091f725_660.jpg Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политологи назвали три возможных сценария, которые будут развиваться на выборах в Госдуму. Это «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство».

«Крепость» — это повторение стратегии власти 2016 года, когда из повестки была исключена возможность изменения политического расклада. При такой стратегии «Единая Россия» вновь получит конституционное большинство — 300 мандатов из 450, пишет «Коммерсант» со ссылкой на фонд «Петербургская политика».

По мнению специалистов, этот вариант и готовится к реализации.

Проблема плана «Крепость» в том, что он акцентирован на сохранении нынешнего статус-кво или внешнего укрепления позиций власти. Тогда накопившийся негатив может выплеснуться и после выборов, в том числе и вокруг 2024 года, — приводит мнение экспертов издание.

Второй сценарий — «Ветер перемен» предполагает, что ЕР достанутся порядка 260 мандатов, а в Госдуму пройдут до пяти партий. В этом сценарии основную роль играют малые партии, активность которых была инициирована Кремлём в прошлом году. Но этот вариант таит «риски смещения элит» и выход самого процесса из-под контроля.

Самым вероятным на практике станет стратегия «Ускользающее большинство». При нём власти снизят степень контроля над выборами, ограничившись «режиссурой». Это сценарий удовлетворит все стороны, считают политологи. Протестное движение заявит об «успехе», а власть сможет контролировать Госдуму путём коалиции «Единой России» с более слабыми партнёрами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Единый день голосования в прошлом году в России завершился без неожиданностей. ЦИК РФ заявила о том, что состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений.