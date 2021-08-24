Политологи назвали возможных кандидатов на место спикера Госдумы

Наиболее вероятными кандидатами на место спикера Государственной думы являются министр обороны РФ Сергей Шойгу и нынешний спикер Вячеслав Володин. Их кандидатуры назвали политологи для «ФедералПресс».

За последние 20 лет спикеры Государственной думы каждый созыв менялись, исключением стал только Борис Грызлов. Всё-таки есть традиция менять спикера в зависимости от той Думы, которую избрали, — считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Если же новым спикером станет Сергей Шойгу, то он в этом случае пойдёт на понижение в должности. Эту ситуацию можно будет охарактеризовать как «политическая пенсия», но он её, скорее всего, будет избегать, а сам Володин будет всеми силами пытаться сохранить кресло, отметил эксперт.

Однако решение о назначении будущего спикера Госдумы будет принимать лично президент РФ Владимир Путин, сообщает политолог Павел Салин. На это будет влиять результат выборов и развитие политической обстановки после них.

Естественно, президенту невыгодно, чтобы появлялись депутаты, которые не будут лояльны нынешней системе. Поэтому чем менее подконтрольной будет ситуация в целом, тем более жёсткий спикер будет назначен, резюмировал Салин.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от голосующих на выборах в Госдуму за рубежом россиян потребуется только паспорт. Сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о перенесённой болезни, отрицательный ПЦР-тест не нужны.