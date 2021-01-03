Политологи назвали Дерипаску «русским Трампом» за размах в политике

https://static.news.ru/photo/08572ae6-4e54-11eb-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска вполне может баллотироваться на должность депутата Госдумы. Предприниматель может оказаться среди кандидатов в борьбе за депутатское кресло на фоне санкций США против его предприятий.

Более 70 предпринимателей от малых и средних предприятий будут баллотироваться в Госдуму осенью 2021 года. И плюс — 4-5 членов РСПП, представляющих крупные промышленные холдинги. Одним из них может стать Олег Дерипаска, — написал в своём Telegram-канале «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

Другой политолог, Илья Гращенков, считает, что Дерипаска обладает более высокими амбициями, чем место в Госдуме, и вполне может начать свою президентскую кампанию.

Есть у него такой размах. Мог бы даже стать таким «русским Трампом», правоориентированным политиком. Если в этом ключе рассматривать этот слух, то кампания в Госдуме могла бы стать для него трамплином, попыткой презентовать себя в политике, — высказался эксперт в беседе с URA.RU.

Если Дерипаска решит баллотироваться в Госдуму, то он, скорее всего, пойдёт самовыдвиженцем. Средств собрать подписи в свою пользу у предпринимателя хватит вполне. При этом нет никаких причин изначально идти в нижнюю палату парламента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действия, «провоцирующие» санкции Запада против российских компаний и граждан РФ, сопоставимы с изменой родине и за них необходимо ввести уголовное наказание.