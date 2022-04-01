Политолог заявил о готовности Киева перенести военные действия в Россию

Вертолётным ударом ВСУ по нефтебазе в Белгороде Украина продемонстрировала «в качестве одного из своих возможных козырей» готовность, в случае необходимости, перенести военные действия на территорию России, заявил NEWS.ru гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Эксперт добавил, что авианалёт не пойдёт на пользу переговорам Москвы и Киева.

Конечно, он (обстрел ВСУ нефтебазы. — NEWS.ru) не улучшает фона переговоров, но понятно, что здесь каждая из сторон старается повысить ставки. И Украина тем самым демонстрирует в качестве одного из своих возможных козырей, что в случае необходимости она готова перенести военные действия на российскую территорию. По всей видимости, в Киеве считают, что вот это будет дополнительным аргументом для того, чтобы склонить Россию на какие-то уступки, — рассказал Кортунов.

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его причиной стал удар с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Первоначально сообщалось, что огнём охвачены восемь резервуаров с топливом и существует угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей. Погибших в результате происшествия нет, по имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации главы государства не будут давать оценку инциденту, поскольку этим должны заняться соответствующие ведомства.