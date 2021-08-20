Политолог заявил о центре русофобии в Казахстане

В высших кругах власти Казахстана есть национал-либеральное лобби, которое занимается притеснением русского населения и подогревает антироссийские настроения в республике. Об этом Lenta.ru сообщил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Попытки реабилитации предателей времён Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе — всё это похоже на мероприятия, спланированные единым центром, — отметил эксперт.

При этом данная группа людей пользуется поддержкой у Запада. За короткое время, используя помощь США, у них получилось вырастить поколение людей, которые являются ярыми националистами, поддерживающими западные идеи. Многие из них идут в политику, госаппарат и СМИ, заключил Мендкович.

Ранее депутаты «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Согласно документу, въезд на территорию нашей страны будет запрещён лицам, которые возбуждают ненависть к россиянам по тем или иным признакам, оскверняют память героев ВОВ, в том числе разрушают памятники и стелы, распространяют ложные сведения о действиях советских воинов, поддерживают нацизм и оспаривают решение Нюрнбергского трибунала.