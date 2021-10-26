Политолог заявил о бессмысленности украинских альянсов

Вступление в альянсы не укрепит безопасность Украины. Её проблемы не способно решить даже вступление в НАТО, заявил в интервью «ПолитЭксперту» заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Я думаю, что украинское руководство занимается имитацией. На самом деле, все эти альянсы против России бессмысленны. Они не могут нанести какого-то действительного эффекта. Это больше кажущаяся степень безопасности, чем реальная. Даже гипотетическое вступление Украины в НАТО не решит проблем страны. Поэтому я думаю, что это местная политическая активность, которая во многом бессмысленна, — сказал Евсеев.

Он добавил, что и попасть в НАТО такие альянсы не помогут. Также Евсеев считает, что партнёры Украины не имеют серьёзной военной мощи. К примеру, Грузия способна помочь только оружейными поставками, а это возможно и без альянса.

Ранее главы МИД Грузии, Украины и Молдавии Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам европейской интеграции. Он получил название «Ассоциированное трио». Указывалось, что страны начнут развивать направление безопасности, поскольку стоят перед серьёзными вызовами.