Политолог заявил, что Зеленский одним фото «заковал» сторонников Медведчука

Возможное вступление Японии в союз AUKUS станет проблемой для России и она ответит своими мерами, заявил востоковед, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков «ПолитРоссии». Оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии в случае прихода Японии усилится и это также должно волновать КНР, считает он.

Ничего хорошего для России это не несёт. Мы видим политику Японии, нацеленную на сближение со странами, в которых очень высокий уровень антироссийских настроений. Мы видим, что Японию могут допустить до...