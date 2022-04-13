Политолог заявил, что Зеленский одним фото «заковал» сторонников Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский одним фото лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в наручниках «заковал» и его сторонников на юго-востоке страны, где его поддерживают больше всего, заявил NEWS.ru политолог, резидент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Спикер добавил, что в ЕС также должны отреагировать на подобное обращение с главой «самой популярной оппозиционной партии» Украины, так как недавно передали Киеву опросник для вступления в ЕС.
Это не просто гражданин Украины, а лидер самой популярной оппозиционной партии, получившей, кстати, наибольшее количество голосов на юго-востоке Украины. Такое обращение с Медведчуком — это не только отношение к нему и его политической силе, но и к его избирателям. В момент, когда Медведчука заковали в наручники, в общем то, заковали и его избирателей на юго-востоке. Была бы правильной реакция ЕС, тем более там рассматривают возможность членства Украины, а тут такая недемократическая практика, плюс — закрытие оппозиционных телеканалов, включая ресурсы экс-президента Порошенко — подельника Медведчука в деле о госизмене, — рассказал спикер.
Минченко добавил, что Зеленский ответил на опросник от ЕС фото задержанного Медведчука, что «ясно и понятно говорит об уровне демократии на Украине». По его словам, РФ вряд ли согласится обменять лидера ОПЗЖ на украинских пленных.
Примеры обмена политических узников СБУ, которых пытали за пророссийские взгляды, на украинских солдат есть. Не думаю, что РФ пойдёт на обмен одного гражданина Украины на тысячу военнопленных. А готов ли к этому сам Медведчук? В момент, когда против него возбудили уголовное дело, он остался в стране, чтобы отстаивать свою правоту, — подытожил Минченко.