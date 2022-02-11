Политолог заявил, что в ЕС смеются над новостями о войне России с Украиной

Тема возможной войны России и Украины «надоела» как россиянам, так и европейцам, жители Евросоюза смеются над новостями об агрессии Москвы к Киеву, заявил политолог Анатолий Иванов. По его мнению, расшатывание политической обстановки негативным образом сказывается на экономических отношениях России и Запада, пишет «Экономика Сегодня».

Тема возможной войны между Россией и Украиной уже крайне надоела не только российским властям, но и народу — как россиянам, так и европейцам. По сути, расшатывание политической ситуации сказывается и на экономическом секторе. Если почитать, что пишут жители ЕС в комментариях к западной прессе, увидите, что люди уже просто смеются над заявлениями европейских и американских представителей. Весь этот цирк зашел слишком далеко, — убеждён Иванов.

Он подчеркнул, что из-за разговоров о санкциях против РФ страдает западный бизнес. Предприниматели «сидят как на иголках» из-за этой политической игры. Иванов отметил, что на Западе почему-то не говорят о том, как зарубежные компании несут убытки из-за ограничений в адрес России.

Ранее правительство Великобритании одобрило поправки к закону о санкциях против России. Согласно нововведениям, санкции со стороны Туманного Альбиона по отношению к Российской Федерации могут коснуться «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине». Речь идёт о поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, утверждённому МИД Великобритании в 2019 году.