Политолог заявил, что США сдвинули свой политический курс с Европы на Азию

Американский политик Патрик Бьюкенен выразил уверенность в том, что время господства Европы на политической арене сочтено и что будущее — за странами Азии. О том, что США меняют свой политический курс говорит и недавний оборонный союз с Австралией и вышедшей из ЕС Великобританией. Схожего мнения придерживается и член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Как только речь зашла о серьёзных вещах, Соединённые Штаты отодвинули и Францию, и Евросоюз. Вашингтон уверен, что Европа никуда не уйдёт как зависимый политико-экономический субъект. Она полностью подконтрольна США. А проще всего контролировать Европу, ослабив её. Тем временем Соединённые Штаты сконцентрировались на Азиатско-Тихоокеанском регионе, признав, что Китай сейчас — сильнее европейских стран, — подчеркнул Коктыш.

Он добавил, что Вашингтон предпочитает действовать по принципу «разделяй и властвуй», таким образом расставив очевидные для Европы приоритеты в свой международной политике.

Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила Пекин в пренебрежении своими обязательствами по первой фазе американо-китайского торгового соглашения. По её словам, выполненные условия сделки должны были помочь американским рабочим, фермерам и производителям.