Сейчас санкционная политика в отношении России становится всё жёстче, однако США и Евросоюзу невыгодны масштабные санкции против РФ, так как от этого будет страдать их бизнес, считает политолог Александр Злобин. При этом он напомнил, что раньше антироссийские санкции были узконаправленными и персонифицированными, пишет «Экономика Сегодня».

Сейчас, когда обвинения в адрес Москвы с каждым днем становятся все жестче, требования к санкционной политике тоже меняются. Другими словами, ответные меры Запада на «эскалацию» со стороны России должны быть реально масштабными и серьезными, а это совершенно другой уровень, который невыгоден для США и ЕС, — подчеркнул Злобин.

По его словам, сейчас Соединённые Штаты и Евросоюз пытаются максимально минимизировать риски от антироссийских санкций, пытаясь обеспечить сторонние поставки энергоносителей. Злобин добавил, что американские бизнесмены сильно переживают по поводу возможных санкций и даже проводят одиночные пикеты с требованием объяснить, какие отрасли экономики затронут ограничения против России, а также кто компенсирует убытки для их бизнеса.

Ранее политолог Алексей Голубев заявил, что последние полгода России с трудом удаётся выполнять условия контрактов по обеспечению Евросоюза газом из-за постоянных угроз о введении санкций, ограничений и мнимой войны между РФ и Украиной. По его словам, несмотря на все эти трудности, Москва по-прежнему выполняет все условия энергетических контрактов с Европой, однако рано или поздно подобная ситуация приведёт к разрыву РФ с Евросоюзом.