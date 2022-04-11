Политолог заявил, что руководство России шокировано поддержкой фашизма в ЕС

Руководство России шокировано поддержкой «фашистского режима на Украине» в ЕС и тем фактом, что Запад практически начал войну против РФ, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Таким образом он прокомментировал ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Последний считает, что решить конфликт на Украине можно только военным путём, на что Лавров отметил, что слова дипломата «существенно меняют правила игры».

Это ещё мягкое заявление Лаврова. Руководство России шокировано тем, что Запад фактически начал войну непосредственно против РФ, власти до сих пор не осмыслили абсолютно новую реальность, Лавров её фиксирует, а в чём она состоит — он пока не говорит. Но мы с вами можем сказать — реальность состоит в том, что Запад находится в состоянии необъявленной войны с РФ, используя фашистский режим на Украине и методы государственного терроризма. Если ЕС находится в состоянии войны, то, конечно, это другие правила игры, — объяснил Марков.

Накануне Боррель заявил, что руководство стран ЕС считает, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.

Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. В Twitter он написал, что поражён упорством и гостеприимностью президента Украины, и сообщил о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Отмечается, что это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни по ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.