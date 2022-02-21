Политолог заявил, что Россия начнёт процедуру признания ДНР и ЛНР

Россия начнёт процесс признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) в ответ на просьбу замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина о помощи, заявил политолог Сергей Марков изданию INFOX.ru. По его мнению, для разрешения кризиса на востоке Украины необходимо участие России.

Я думаю, что ситуация движется в сторону того, что Россия запустит процесс признания ДНР и ЛНР, заключит с ними военный союз и разместит на территории республик Донбасса свои вооружённые силы для того, чтобы в случае необходимости помочь ДНР и ЛНР с помощью армии, — сказал Марков.

Басурин в своём обращении заявил, что ДНР нуждается в финансовой, военной и моральной помощи со стороны России. По его словам, в Донбассе сейчас идёт война и «ситуация критическая». Он назвал обстановку на востоке Украины «геноцидом» Киева.

Ранее в ДНР объявили режим ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного водоснабжения. Местное МЧС работает над подключением системы к подземным скважинам. Насосная станция была повреждена из-за обстрела со стороны украинских военных.