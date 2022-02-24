Политолог заявил, что олигархи могут стать «пятой колонной»

Политолог Илья Гращенков считает, что если крупнейшие представители российского бизнеса не найдут общий язык с властью после начала военной операции на Украине, они могут стать «пятой колонной». Такое мнение эксперт высказал, комментируя встречу президента России Владимира Путина с бизнесменами, прошедшую в Кремле.

Эти люди обладают многомиллиардными счетами за границей, живут за границей, их семьи живут за границей, их бизнес на этом построен. Для них это либо крах, либо режим становится для них враждебным. Это и была попытка договориться с ними, — сказал Гращенков.

Он обратил внимание, что глава государства имеет полноту власти, которая позволила бы «разобраться» с предпринимателями. Однако сейчас ситуация другая и «ими надо укрепить тыл, а они не были поставлены в известность об этой операции, как и члены Совбеза».

Путин понимает, что каждого олигарха держит за шиворот, и если они не консолидируются в единую силу, то поодиночке каждый из них мало чего стоит. Но как раз нынешняя ситуация способна их консолидировать, поскольку мы находимся в состоянии, когда бизнес, построенный за 30 лет, за жизнь этих людей, может исчезнуть в одно мгновение, — заключил эксперт.

Президент России на встрече с предпринимателями заявил, что военная операция на Украине началась, так как Запад не оставил России иного выбора, создав серьезные риски для безопасности страны. Он отметил, что ни по одному вопросу касательно интересов России не удалось продвинуться «ни на миллиметр». Путин призвал бизнес к сотрудничеству.

Как сообщал телеканал СNN, на фоне начала военных действий на территории Украины страны Евросоюза начали обсуждать возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT. Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против промышленных секторов российской экономики, экспортного контроля и финансов, а также против лиц из окружения Владимира Путина.