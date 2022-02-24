Политолог заявил, что НАТО не станет оказывать военную помощь Украине

США и их союзники, в частности НАТО, чётко обозначили свою позицию, согласно которой о военной помощи Украине и речи не идёт, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать только на гуманитарную помощь от Вашингтона, пишет «Радио 1».

Ни о каком столкновении они (страны НАТО. — NEWS.ru) и речи не ведут. Была чётко обозначена позиция США и их союзников, что помогать Украине в военном плане никто не будет. Никаких боевых действий НАТО не прогнозируется, — заверил Кошкин.

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ещё до начала российской спецоперации в Донбассе говорил о переброске войск и техники к восточным границам Альянса. Однако, по мнению Кошкина, это лишь заявления, а о реальной подготовке к боевым действиям речи пока не было.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что на территории Украины отсутствуют силы НАТО, у Североатлантического альянса нет планов по направлению военных в Киев. Он отметил, что Альянс предоставляет твёрдые гарантии безопасности только своим союзникам.