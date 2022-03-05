Политолог заявил, что киевские элиты не выдадут Зеленского России

Киевские элиты не станут выдавать России президента Украины Владимира Зеленского, им это невыгодно, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Сам Зеленский скорее символ элит, чем действительно президент, считает он.

Формально он президент, но по большому счёту он просто спикер от всей этой элиты. Если бы этим людям действительно что-то угрожало, в этом случае они могли бы поторговаться. Гораздо вероятнее им переместиться в Польшу, оттуда в Лондон и гордо жить на английскую пенсию, изображая из себя правительство в изгнании. Допустим, Резников (министр обороны Украины. — NEWS.ru) сдаст Зеленского. Но что он получит от России? Вряд ли это кому-то выгодно, — сказал Безпалько.

Он добавил, что России Зеленский не нужен. Он лишь «в какой-то степени легитимный президент», который подпишет необходимые бумаги.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что о дальнейшем ходе переговоров с Россией можно будет судить по итогам проведения эвакуационных мероприятий для мирных жителей 5 марта. Как он заявил в видеообращении в своём Telegram-канале, главным на сегодня должно стать выполнение договорённостей по гуманитарным коридорам.