Политолог: Киев использовали для начала общеевропейского военного конфликта

Украину используют для того, чтобы «развязать общеевропейскую войну» с Россией, считает политолог Тимофей Сергейцев. По его мнению, жителей Европы «ввели в психоз», при котором они не способны прислушиваться к разумным доводам, пишет ИА SM-News.

Целью использования Украины против нас является развязывание европейской войны против нас, как бы мы себя ни уговаривали, что это безумие со всех точек зрения, в том числе самих европейцев, а их и вводят в это состояние безумия. Они и должны попасть в такой психоз, чтобы никакие разумные основания уже не работали, — подчеркнул Сергейцев.

При этом он напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который пообещал «устроить то, чего в истории ещё не было», если «кто-то дёрнется». Политолог указал: сразу после этого лидер РФ отдал приказ привести военные силы страны в специальный режим готовности.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведёт войну с Россией, однако поддерживает Украину. Он подчеркнул, что санкции против РФ вводятся в качестве ответной реакции на сложившиеся обстоятельства.